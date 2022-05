Vandali imbrattano la sede di Gazprom. Perquisite le abitazioni di tre attiviste

Le abitazioni di tre attiviste del centro sociale "Lambretta" sono state perquisite dai carabinieri all'alba di giovedì 19 maggio. L'operazione è avvenuta per le indagini relative all'imbrattamento degli edifici di via Lorenzini a Milano in cui hanno sede la Centrex spa e la Weedoo spa, società che si occupano della vendita e della fornitura di gas ed energia per conto della multinazionale russa Gazprom; fatto avvenuto lo scorso 4 aprile. Secondo quanto scritto nel decreto di perquisizione l'azione delittuosa sarebbe riconducibile " a un ambito di contestazione di natura politico e sociale".

Il centro sociale milanese, attraverso un post su Facebook, ha bollato l'azione come "intimidatoria". "Alle 6:30 di questa mattina i carabinieri sono entrati a casa di 3 attiviste ecologiste del Lambretta sono state perquisite le case, sequestrati telefonini e abiti con lo scopo di intimidire coloro che da anni portano avanti le lotte ecologiste per salvaguardare l'ambiente ed il futuro del pianeta".

"Agli attivisti - proseguono dal centro sociale - viene contestata un'azione alla sede Gazprom, multinazionale del gas russo, inserita nel lancio dello Sciopero Globale per il Clima del 25 Marzo, uno sciopero che ha visto la partecipazione di migliaia di giovani preoccupati per il proprio futuro, che vedono nelle multinazionali dell'energia una minaccia per la pace, il pianeta e la sopravvivenza di tutte le specie viventi".