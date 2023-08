Blitz a Pioltello, sequestrati coca e soldi in odore di 'ndrangheta

Due uomini di 24 e 29 anni sono stati arrestati dalla polizia a Pioltello per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Le manette sono scattate nella giornata di giovedì 10 agosto durante un blitz della polizia coordinato dalla direzione distrettuale antimafia che ha coinvolto anche Vignate e Peschiera Borromeo. Nel mirino di investigatori e inquirenti sei persone, la maggior parte di nazionalità albanese, ritenute responsabili di un giro di stupefacenti.

Le perquisizioni, secondo quanto comunicato dalla questura in una nota, sono connesse a un'indagine che nel dicembre 2022 aveva portato all'arresto di diverse persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto ritenute essere appartenenti alla “Locale di Pioltello” con al vertice le famiglie Maiolo/Manno. Durante quella stessa operazione, era stato arrestato anche un uomo legato alla famiglia di Cosa Nostra dei Pietraperzia (Enna).

Durante le precedenti indagini, infatti, era emerso che nel comune di Pioltello era attiva una rete di persone "dedita al traffico di cocaina e hashish, in rapporti d’affari con la famiglia dei Maiolo", si legge in una nota della polizia. Un rapporto complicato, dato che i poliziotti avevano registrato momenti di forte tensione culminati nel tentato omicidio da parte di uno degli esponenti della famiglia Maiolo nei confronti di uno dei destinatari delle perquisizioni che, il 16 novembre 2019, venne raggiunto da colpi di pistola all’addome. Un'aggressione innescata per "questioni legate allo spaccio di droga", hanno puntualizzato i detective.

Durante le perquisizioni sono stati arrestati due uomini di 24 e 29 anni: i due, che vivevano in uno degli appartamenti perquisiti, sono stati trovati con oltre 130 grammi di cocaina, di 10mila e 500 euro nonché di materiale per il confezionamento degli stupefacenti. I due ventenni sono stati anche indagati in stato di libertà per ricettazione perché trovati in possesso di alcuni gioielli che, secondo i detective, sarebbero frutto di un furto. I poliziotti, inoltre, hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico del 29enne in quanto condannato in via definitiva a 10 mesi e 28 giorni di reclusione per reati legati agli stupefacenti.

Blitz nelle case, ma non solo. I poliziotti hanno passato al setaccio parte del territorio fermando e identificando 88 persone (di cui 8 trovate con precedenti di polizia). Controlli anche in due negozi e per strada, dove sono state fermati 41 veicoli.