Qatargate, perquisita a Roma la sede di "No Peace Without Justice"

Perquisizioni nella sede di "No Peace Without Justice", di cui è segretario generale Niccolò Figà-Talamanca, e nell'abitazione della tesoriera dell'associazione Antonella Casu, a Roma, sono state eseguite dalla procura di Milano in base a un ordine di investigazione europea della magistratura di Bruxelles nell'ambito del Qatargate.

"L'associazione non è indagata. Abbiamo dato la massima collaborazione e confidiamo che al più preso si possa far luce su tutti i fatti dell'indagine, mi preme sottolineare l'importanza dell'operato dell'associazione per i diritti umani nel mondo". Lo afferma l'avvocato Guido Camera che tutela gli interessi della ong 'No peace without justice' perquisita a Roma e il cui segretario generale (autosospeso) Niccolò Figà-Talamanca è stato arrestato (è rimasto dietro le sbarre per circa due mesi) nell'inchiesta belga Qatargate. Personale della guardia di finanza di Milano e inquirenti belgi martedì hanno acquisito documenti e mail, il tutto con "la massima collaborazione del personale presente". Sentita anche la tesoriera dell'associazione Antonella Casu.

'No peace without Justice' è un'associazione internazionale senza fini di lucro fondata da Emma Bonino e nata nel 1993 da una campagna del Partito Radicale Transnazionale "che lavora per la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello stato di diritto e della giustizia internazionale", si legge nel sito. Associazione di cui risulta segretario generale provvisoriamente autosospeso (dal 12 dicembre 2022) Niccolò Figà-Talamanca, proprio per il suo coinvolgimento nell'inchiesta su una presunta corruzione all'interno del Parlamento europeo.

L'attività di martedì si lega alla richiesta di investigazione europea dello scorso 11 dicembre e viene svolta oltre che da finanzieri milanesi, anche da un gruppo di investigatori di Bruxelles, insieme al procuratore federale Raphael Malagnini, che già aveva fatto tappa a Milano per incontrare il procuratore Marcello Viola e l'aggiunto Fabio De Pasquale. Le perquisizioni, così come l'interrogatorio di Antonella Casu, ex segretaria dei Radicali, sono l'ultimo tassello delle richieste dei magistrati belgi.

Casu durante il suo mandato nel partito "ha dato vita alla campagna per un registro per la trasparenza per eletti, rappresentanti e funzionari pubblici, per far sì che le attività, le scelte e i comportamenti di chi ci rappresenta siano noti a tutti, e promuovere - si legge nel suo profilo - il tipo di trasparenza che ha associato ai Parlamenti delle democrazie storiche anglosassoni". Dopo questa iniziativa la procura di Milano avrà un confronto (entro fine mese) con i magistrati belgi, solo dopo potrebbe aprire un fascicolo autonomo.