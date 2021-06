La banda con mezzo milione di euro (anche nei peluche), quadri, borse e orologi di lusso

Qualcuno si occupava della ricettazione pura, prendendo merce rubata per poi piazzarla. Qualcun altro del mercato della contraffazione. E qualcun altro ancora, con ogni probabilità, delle truffe, tanto da avere un discreto quantitativo di banconote false. Ma la banda di banconote ne aveva anche di vere. E tante.

Tredici persone - nove uomini e quattro donne, tra i 20 e i 55 anni - risultano indagate dalla procura di Milano perché ritenute parte di una banda di ricettatori attiva nel capoluogo lombardo e in tutta Italia. Ad arrivare a loro sono stati i carabinieri della compagnia Duomo, guidati dal comandante Gabriele Lombardo, che da qualche settimana stanno seguendo un filone sulla merce di lusso rubata e "ripulita".

Un primo colpo era già stato messo a segno a fine aprile, quando i militari avevano denunciato tre persone - due uomini e una donna - che erano state sorprese in via Benedetto Marcello mentre scaricavano da un furgone dodici orologi di lusso, 166 borse, tre pellicce, 406 francobolli e 1.800 banconote false da 200 euro. I tre, che erano stati trovati in possesso anche di 23mila euro cash, non avevano saputo giustificare in nessun modo tutto quel bottino ed erano stati denunciati.

Continuando a seguire la scia, i militai sono quindi arrivati ai tredici nuovi indagati - quattro slavi e nove italiani -, che vivono tra Milano, Baranzate, Segrate, Levate - nel Bergamasco - e Casagiove, nel Casertano. Lunedì, con l'ok della procura, sono scattate le perquisizioni, che hanno permesso ai carabinieri di mettere le mani su un'altra parte consistente del tesoro dei ricettatori.

Sono infatti stati sequestrati 429mila euro in contanti, 19 orologi di lusso - tra Rolex, Cartier, Philippe Patek -, profumi, occhiali da sole, abiti griffati e borse - non è ancora certo se contraffatte o meno - 13mila euro in banconote da 100 euro fac simile e 10 quadri, su cui sono adesso in corso gli accertamenti degli specialisti del nucleo tutela patrimonio culturale. Buona parte dei contanti, oltre 300mila euro, è stata trovata a casa di un italiano che vive in centro a Milano e che aveva nascosto i soldi nei peluche dei suoi figli.

Le indagini dei carabinieri proseguono adesso per cercare di capire se ci siano gli estremi per "aggredire" il patrimonio degli indagati, che risultano nullatenenti o quasi. Almeno sulla carta.