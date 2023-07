Pistole e machete: le perquisizioni a casa dei 14 arrestati

Sono finiti in manette per aver preso parte alla rissa scoppiata lo scorso 7 aprile per il controllo del territorio

Mazze da baseball, manganelli, coltelli, una pistola e proiettili. È quanto hanno trovato i poliziotti nella mattinata di giovedì 27 luglio perquisendo le case delle 14 persone arrestate per aver partecipato alla rissa, con spari e colpi di machete, scoppiata la notte del 7 aprile scorso in via Costantino Baroni, al Gratosoglio.

Sono finiti in manette italiani, magrebini e albanesi, accusati a vario titolo di rissa, lesioni gravi e aggravate, porto abusivo di arma da sparo ed esplosioni pericolose in luogo pubblico. La notte del diverbio esploso in strada, che aveva come obiettivo la spartizione del territorio, erano rimasti feriti due uomini. Un 47enne italiano era finito in codice giallo al Policlinico con traumi al volto, al cranio e due denti in meno; mentre un 25enne albanese aveva riportato traumi permanenti all'occhio per via di un colpo di machete ed era stato operato all’Humanitas di Rozzano per suturare alcune ferite.