Riciclaggio e fatture false: sequestri per 12 milioni di euro della finanza

Maxi operazione della guardia di finanza di Terni, con perquisizioni anche a Milano. Sequestri per un totale di 12 milioni e 552.360,53 euro in Italia e all'estero da parte dei finanzieri nell'ambito di un'indagine su crediti fiscali, in particolare Iva, generati da presunte false fatturazioni.

L'operazione, condotta da una cinquantina di militari delle fiamme gialle umbre, con il supporto di militari del Servizio centrale Ico. Gli investigatori hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 giuridiche emesso dal gip di Terni per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio e all'autoriciclaggio.

Sono stati individuati e colpiti da provvedimento - riferisce la guardia di finanza in un comunicato - complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie degli indagati nel territorio di Terni e di altre 14 province, Milano, Torino, Novara, Verona, Lucca, L'Aquila, Teramo, Viterbo, Roma, Napoli, Potenza, Catania, Sassari e Nuoro, nonché in Romania, grazie alla collaborazione delle autorità giudiziarie tramite Eurojust.