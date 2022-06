Persona annega nel Naviglio Grande: ricerche in corso con l'elicottero

Una persona è stata vista inabissarsi nelle acque del Naviglio Grande nei pressi della centrale elettrica a Turbigo (Milano). La segnalazione è arrivata al comando dei vigili del fuoco intorno alle 10 di lunedì. L'episodio si è verificato all'altezza di via Nosate.

Sul posto sono intervenuti i pompieri dalla sede di Busto Gallarate con gli specialisti del soccorso acquatico, gli elicotteri del reparto volo Lombardia con il Drago 82 e i sommozzatori del nucleo di Milano.

Le operazioni di ricerca sono in corso. Con il passare del tempo diminuiscono le speranze di trovare ancora in vita la vittima. Non è chiaro se si tratta di un bagnante o di una persona intenzionata a compiere un gesto estremo.