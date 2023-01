Salta sui binari della metro rossa e blocca la circolazione

Era in chiaro stato confusionale quando dalla banchina della metro di Sesto Primo Maggio è sceso sui binari della linea rossa di Milano. Nelle stesse condizioni, dopo alcuni minuti, è risalito e si è messo in 'coda' ad aspettare il treno e salire sul vagone come un normale passeggero. Alla fine è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sesto San Giovanni.

Il protagonista è un giovane egiziano di 25 anni. Dopo aver bloccato la metropolitana M1 per circa 15 minuti - tra le 16.15 e le 16.30 di domenica - è stato accompagnato in ospedale di Sesto, dove è stato indagato (in libertà) anche perché destinatario di un foglio di via emesso nel comune di Como. La circolazione della metro è tornata progressivamente alla normalità, dopo l'interruzione della corrente nei binari.