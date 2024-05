Massacrato in strada con le mazze da baseball: arrestato un 23enne

Prima un’aggressione brutale in strada, un pestaggio così violento che una mazza da baseball si era rotta. Nei giorni scorsi uno dei presunti responsabili, un ragazzo di 23 anni incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per aggressione e rapina.

Il giovane, più nel dettaglio, è stato colpito da un provvedimento di custodia cautelare emesso dal tribunale di Monza su richiesta della procura. Non solo, secondo gli investigatori dietro il pestaggio ci sarebbe l’universo delle gang sudamericane dato che i detective hanno scritto in una nota stampa che il giovane sarebbe “contiguo alla gang ‘Latin king’ di Cologno Monzese”.

Il bacio e l’aggressione con le mazze da baseball

Tutto era successo nella serata dell’8 gennaio in via Piave a Vimodrone. Secondo la ricostruzione degli investigatori il 23enne avrebbe colpito la vittima (un 27enne) con un pugno allo stomaco, facendolo piegare in avanti e consentendo agli altri quattro complici di colpirlo alle spalle con mazze da baseball. Proprio una di queste “armi” è stata trovata spezzata sul posto e sequestrata dai carabinieri della compagnia di Sesto.

Dopo il violento pestaggio il branco gli ha rubato il telefono cellulare e si è allontanato. Il 27enne, invece, era stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale, dove era stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Dietro l’aggressione, sempre secondo quanto riferito dai detective, ci sarebbe un gesto i gelosia per un bacio tra l’aggredito e una ragazza. Effusione che sarebbe avvenuta alcuni giorni prima in una discoteca di Milano. Per il momento sono in corso gli accertamenti per identificare gli altri quattro aggressori. Non solo, non è chiaro quale legame ci sia tra la ragazza e il branco degli aggressori.