Pestaggio nel cantiere Tav: arrestato a Milano il mandante

L’arrivo a bordo di un suv nero e l’attesa fuori dal cantiere per aspettare che uscisse la vittima. Un pestaggio brutale, organizzato con precisione, a colpi di mazza da baseball. Poi la fuga e l’arresto. È quanto accaduto lo scorso maggio a Vicenza: tre uomini tra i 45 e 52 anni di Milano, Brugherio e Pioltello, avevano massacrato di botte un uomo di 66 anni, romano, direttore tecnico della Salcef, azienda che si occupa di alta velocità. Il pestaggio era avvenuto fuori dal cantiere Tav di Montebello Vicentino. I tre erano stati arrestati a settembre, ma l’agguato aveva dei mandanti, arrestati ieri a Milano e a Paderno Dugnano.

I carabinieri di Vicenza, in collaborazione con i militari di Milano-Porta Magenta e Sesto San Giovanni, hanno fermato due cittadini italiani di 64 e 48 anni per cui sono state emesse ordinanze di custodia cautelare. Secondo quanto riferito dai carabinieri, i due avrebbero organizzato l’aggressione per interessi finanziari e di potere per la conduzione di appalti nel mondo imprenditoriale.

Nello specifico il 64enne, come riporta VicenzaToday, avrebbe avuto il ruolo di ideatore e mandante dell’agguato, mentre il 48enne avrebbe fatto da tramite tra il mandante e gli esecutori materiali del pestaggio. L’ideatore del blitz, con precedenti penali e amministratore di fatto di una società sub-appaltante operante nel cantiere del Tav, avrebbe organizzato la spedizione punitiva perché la vittima si era rifiutata di dare consenso a delle variazioni contrattuali per consentire un pagamento maggiore di circa 350mila euro all’azienda di sub-appalto. La ditta appaltante, infatti, aveva rilevato delle difformità sulla base delle indicazioni progettuali dopo il rifacimento di lavori relativi alla posa in opera del ferro di un’armatura.

Le misure cautelari hanno permesso di sventare un secondo colpo già organizzato. La seconda spedizione punitiva, infatti, era stata progettata pochi giorni dopo l’arresto per colpire un imprenditore edile lombardo con lo stesso movente.