Un uomo è stato picchiato a sangue in centro a Milano

Un uomo di circa 40 anni è stato aggredito e picchiato a sangue in via Lecco a Milano (zona Porta Venezia) nel primo pomeriggio di sabato 24 aprile.

I contorno della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Milano. Secondo quanto riferito sembra che l'aggressione (a mani nude) sia avvenuta al culmine di un litigio con un'altra persona nei pressi del civico 6 di via Lecco. Tutto è accaduto intorno alle 13.30, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato d'urgenza al Niguarda. Secondo quanto trapelato pare abbia riportato traumi al torace, all'addome e un importante trauma cranico. La prognosi è riservata.