Ragazzini esplodono petardi in chiesa: rimediano una "ramanzina" dei vigili

Si è risolta con una "lezione di educazione civica" da parte della polizia locale di Solaro (Milano) la questione dei ragazzini che, domenica 31 dicembre alle 18, hanno fatto schiamazzi e fatto esplodere petardi davanti alla chiesa della cittadina. Lo riferisce la sindaca Nilde Moretti, spiegando che i ragazzi hanno dagli 11 ai 14 anni, risiedono in paese e, dopo essere stati identificati, sono stati convocati dai vigili con le rispettive famiglie.

Moretti garantisce di non voler "sottovalutare alcun episodio" ma ci tiene anche ad aggiungere che la vicenda sarebbe stata "in parte ingigantita e in parte strumentalizzata". Il gesto si è risolto di fatto con una spiegazione, da parte dei vigili, delle conseguenze del gesto.

"È stato un episodio deplorevole, fastidioso, sicuramente sintomo di un disagio, ma si tratta di un problema educativo e cercare di trasformarlo in altro, per mera opportunità, di certo non è l’insegnamento che vogliamo dare ai nostri giovani"; ha aggiunto la sindaca di Solaro, anticipando che i ragazzi chiederanno scusa al parroco "e all'intera comunità".