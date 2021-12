Milano, ragazzi fanno esplodere un petardo nel bus Atm: autista in ospedale

Il blitz e la fuga. Folle raid dei vandali martedì sera tra via Scanini e via Diotti, nel quartiere Baggio. Lì un gruppo di giovani - almeno quattro o cinque - ha pensato bene di lanciare un petardo a bordo di un pullman Atm della linea 67 che in quel momento stava arrivando al capolinea.

L'esplosione non ha causato feriti tra i passeggeri, ma ha costretto il guidatore del mezzo - un 38enne - a ricorrere alle cure del 118. Il conducente è infatti rimasto tramortito a causa del botto ed è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del San Carlo da un'ambulanza.

Sul posto è intervenuta anche una Volante della questura. Gli agenti non sono riusciti a rintracciare i giovani autori del blitz, subito fuggiti, ma hanno comunque raccolto tutti gli elementi utili per cercare di dare loro un volto e un nome.

Non è la prima volta che in via Scanini si verificano attacchi del genere ai mezzi Atm. Lo scorso luglio un conducente Atm - un 50enne - era stato aggredito da qualcuno che era poi scappato. Il blitz era scattato quando il guidatore era arrivato al capolinea e aveva fermato il mezzo per andare in bagno prima di ripartire. Subito dopo essere entrato nella toilette, una struttura in metallo che la stessa Atm ha sistemato sul marciapiedi, era iniziato un fitto lancio di pietre, poi proseguito in tre diversi momenti.

Alcuni dei sassi avevano rotto l'oblò in vetro della porta d'ingresso e solo per caso non aveva centrato il conducente. L'uomo, dopo qualche secondo di attesa, era uscito e si era rifugiato nel bus, allertando subito la centrale operativa. Dopo aver ripreso il servizio, il guidatore aveva accusato un malore - con ogni probabilità per lo spavento - ed era stato soccorso da un equipaggio del 118 che lo aveva accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, da dove era stato dimesso un paio di ore dopo.