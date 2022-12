Accende un petardo dopo la partita e gli esplode in mano: rischia l'amputazione

Prima l'esplosione, poi il volo al pronto soccorso in elicottero. Un ragazzo di 24 anni rischia di perdere la mano destra a causa dell'esplosione di un petardo, il fatto è avvenuto al campo sportivo di Arluno (hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di domenica 11 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 16.30 in via della Repubblica, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il 24enne, secondo quanto comunicato dai carabinieri del comando provinciale di Milano, ha assistito alla partita di calcio Arluno-Seguro e 15 minuti dopo la partita ha acceso il petardo che gli è esploso letteralmente in mano causandogli l'amputazione dell'arto e ferite al volto.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l'elicottero all'Humanitas di Rozzano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Alluno che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.