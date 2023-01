In 20mila in Duomo per festeggiare capodanno: un ragazzo perde tre dita per un petardo

20mila a festeggiare in nuovo anno in centro. Nonostante non ci fossero concerti né eventi in programma, sono circa due decine di migliaia le persone arrivate in piazza Duomo e nelle vie limitrofe per aspettare la mezzanotte. Tra loro anche un ragazzo che ha subito l'amputazione di tre dita a causa dell'esplosione di un petardo.

Il giovane, un 21enne straniero, è il ferito più grave tra le 14 persone soccorse in piazzetta reale durante la serata. Il 118 ha trasportato il ragazzo in codice giallo all'Humanitas. Fortunatamente nessun altro tra coloro che sono ricorsi a cure mediche era in gravi condizioni.

Dopo gli episodi di violenza sessuale e rapine avvenuti la notte dello scorso capodanno, quest'anno prefettura e questura hanno previsto un ampio dispiegamento di forze dell'ordine. A essere presidiate e controllate sono state soprattutto piazza Duomo, le vie del centro e i luoghi di aggregazione, come i Navigli. Per controllare meglio piazze e vie si è ricorso anche a telecamere e agenti in borghese mescolati tra la folla. Nel momento di maggiore afflusso in Duomo, inoltre, è stata temporaneamente chiusa la fermata sulla piazza.

Nel corso della notte una persona è stata arrestata e altre cinque denunciate per accuse che vanno dal furto al porto d'armi. Tra i denunciati anche tre egiziani, fermati dopo aver sparato con una pistola a salve, esplodendo due colpi in zona Arengario e uno in piazza Selinunte.