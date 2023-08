Petardo lanciato da una finestra infrange il parabrezza di un'auto in transito

Un petardo lanciato dalla finestra di un palazzo e finito contro il parabrezza di un'automobile che stava percorrendo la strada. È successo in via Paladina a Nerviano, nell'Alto milanese, nel pomeriggio di martedì 22 agosto, verso le quattro e mezza.

Tanto spavento ma, alla fine, nessun ferito. Tuttavia sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, allertati in codice giallo, insieme ai carabinieri della compagnia di Legnano. Secondo quanto risulta, il petardo (lanciato appunto dalla finestra ai piani alti di un palazzo che s'affaccia sulla via) ha colpito il parabrezza dell'automobile in transito, infrangendolo. A bordo un uomo e una donna, entrambi di 47 anni.

Nessuno dei due ha presentato ferite tali da richiedere il trasporto al pronto soccorso, nel frattempo i carabinieri hanno lavorato insieme alla polizia locale per ricostruire la vicenda e identificare gli autori del gesto.