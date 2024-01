La petizione per Ilaria Salis, arrestata in Ungheria e in carcere "in condizioni disumane"

Una petizione affinché il governo italiano intervenga a tutela dei diritti dei suoi connazionali detenuti all’estero è stata lanciata poche ore fa sulla piattaforma change.org per chiedere l’intervento della Farnesina per Ilaria Salis, la 39enne monzese che da un anno è detenuta nelle carceri di Budapest. La donna era stata arrestata perché accusata di aver aggredito due militanti neonazisti nel cosiddetto 'giorno dell'onore', l'11 febbraio 2023. I due uomini furono visitati al pronto soccorso e dimessi con 5 e 8 giorni di prognosi. Ilaria rischia una condanna fino a 16 anni di reclusione.

Ilaria è reclusa da un anno nel carcere di massima sicurezza di Budapest, detenuta - da quanto hanno fatto sapere i suoi avvocati - in condizioni disumane. Nel frattempo la senatrice Ilaria Cucchi (Alleanza Verdi-Sinistra) settimana scorsa ha presentato un comitato proprio per portare all’attenzione delle cronache la vicenda. Alla conferenza stampa di presentazione c’era anche il papà di Ilaria, Roberto Salis, e i due avvocati Eugenio Losco e Mauro Straini che hanno sollevato le grandi difficoltà che ci saranno durante il processo che inizierà tra poche settimane, ma soprattutto le condizioni disumane nel cacerce dove Ilaria è detenuta. Ilaria, alcuni mesi fa, in una lettera inviata ai due legali (tramite l’ambasciata italiana a Budapest) aveva raccontato che nelle celle c’erano topi e scarafaggi, i pasti nion venivano portati tutti i giorni, e che non aveva più ricevuto kit per l’igiene personale.

Qualche mese fa, Ilaria Salis aveva descritto, in una lettera ai suoi avvocati (tramite l'ambasciata italiana a Budapest), le condizioni di detenzione. La donna parlava di malnutrizione (con il carrello dei pasti che, per la cena, non passa) e di presenza di scarafaggi e topi nelle celle. Ma anche di non avere ricevuto, all'arrivo in carcere, il pacco con gli articoli per l'igiene personale, e che, durante il trasporto dei detenuti (ad esempio in Tribunale), gli agenti, oltre alle manette per i polsi, legano anche i piedi tra loro, fissando poi un guinzaglio di cuoio tenuto all'estremità dall'agente di scorta.