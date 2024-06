Lotta al "pezzotto" (dopo la denuncia di Sky): 13 indagati, più di un milione di clienti

Segnali spenti. E "pirati" indagati. Nelle scorse ore, in concomitanza con gli Europei di calcio, la guardia di finanza di Milano ha effettuato 14 perquisizioni nei confronti di 13 indagati - residenti in tutta Italia e all'estero - "accusati di gestire network di distribuzione illegale dei maggiori palinsesti televisivi protetti da diritti d'autore, decriptando e redistribuendo illegalmente i contenuti dei più importanti player televisivi mondiali tramite piattaforme Iptv non autorizzate, causando un danno economico significativo per le legittime emittenti".

L'indagine, come spiega la Gdf in una nota, è partita da una denuncia presentata da Sky Italia e ha portato a scoprire oltre 1 milione e 300mila utenti che utilizzavano il "pezzotto". Gli indagati - si legge nel comunicato - "operavano in modo del tutto innovativo rispetto al passato, ovvero attraverso l’esfiltrazione delle chiavi di decodifica, necessarie alla decriptazione e alla visione 'in chiaro' di tutti i canali e dei palinsesti televisivi delle principali e più importanti emittenti che poi, mediante l’uso di server virtuali, ospitati presso internet service providers nazionali ed esteri, venivano divulgati e destinati ai singoli utenti delle Iptv illegali". In sostanza, i "pirati" riuscivano a trasformare i programmi di Sky e delle altre emittenti in programmi in chiaro e a quel punto trasmettevano il segnale ai clienti.

I 13 indagati rispondono del reato previsto dall'articolo 171 della legge sul diritto d’autore oltre che di "accesso abusivo a sistemi informatici e detenzione di codici di accesso" e "frode informatica". I siti pirata sono già stati oscurati mentre il lavoro delle fiamme gialle - come annunciato dalla stessa finanza - prosegue ora per arrivare a identificare i clienti.