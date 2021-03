L'ex ministro Toninelli contro Fontana: "Il piano vaccinale in Lombardia è l’ennesimo flop"

“Il modello lombardo, quello della sanità privata, quello che secondo alcuni tutti ci invidiavano, ha mostrato tutti i suoi limiti in questa emergenza covid-19. Abbiamo visto cosa ha significato aver smantellato la medicina territoriale, in cosa si è tradotto aver dato soldi pubblici ai privati. L’ennesimo flop arriva con il piano vaccinale: Regione Lombardia ha abbandonato il sistema di prenotazione gestito da Aria preferendo invece quello usato da altre Regioni di Poste Italiane”. Così, in una nota, il senatore del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli.

“I signori del federalismo, della Regione Lombardia che trainava tutto il Paese, del Pil, del chi meglio di noi, hanno dovuto fare un altro passo indietro per poter garantire ai lombardi di vaccinarsi. E mentre Fontana ha chiuso le scuole, comprese elementari e medie, da un giorno all’altro, il 30% dei vaccini ricevuti dalla Regione sono ancora in congelatore”.

I vaccini: la situazione

Intanto prosegue la campagna vaccini: ora è il turno del personale scolastico. Più di 117mila prenotazioni sulla piattaforma della Regione dal personale scolastico statale per i vaccini anti covid in Lombardia. A comunicare il dato con un Tweet è l'assessore regionale all'Istruzione Fabrizio Sala. Vaccini, in Lombardia si accelera ma è (ancora) lontano l'obiettivo delle 170mila dosi giornaliere "Ottimo risultato", ha commentato Sala a proposito dell'alto numero di richieste, in esito al monitoraggio svolto da Aria Spa che gestisce la piattaforma regionale.

La campagna vaccinale per il personale scolastico statale, ha annunciato Regione Lombardia, partirà lunedì 8 marzo. Il Forum, palazzo Scintille, Expo e l'ex locale di Cracco e Lapo: dove fare vaccini covid a Milano Nei giorni scorsi a chiedere risposte certe sulla somministrazione del vaccino anti Covid al personale scolastico in Lombardia erano stati i sindacati, che avevano anche minacciato uno sciopero.