Il 50enne con le piante di marijuana in casa (e la droga che vola dalla finestra)

Credeva bastasse sbarazzarsi della droga per salvarsi, ma sbagliava. Un uomo di 50 anni, cittadino italiano, è stato arrestato sabato pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che in casa sua sono stati trovati marijuana, hashish e una mini serra artigianale di "erba".

I poliziotti di sono presentati fuori dalla sua abitazione, un appartamento in via Marochetti, perché alcuni testimoni avevano segnalato uno strano viavai dalla sua porta. Appena ha notato gli agenti, il 50enne ha gettato dalla finestra una scatola di scarpe con all'interno della "marijuana", che chiaramente non è sfuggita agli uomini in divisa, che a quel punto hanno deciso di perquisire la casa.

Lì sono stati sequestrati 350 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish, 1.350 euro in contanti e soprattutto quattro piante di "maria" che il 50enne coltivava nell'abitazione.