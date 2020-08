Resta chiuso fuori casa e chiama i pompieri ma è troppo "nervoso": aveva 25 piante di marijuana

Era rimasto chiuso fuori casa, per cui ha dovuto chiamare i vigili del fuoco. Peccato che, nell'abitazione, avesse qualcosa da nascondere. E così si è mostrato eccessivamente agitato davanti ai pompieri, che si sono insospettiti e hanno avvertito i carabinieri. Ed infatti l'uomo coltivava marijuana in casa, in camera da letto: ben venticinque piante da un metro e mezzo di altezza ciascuna.

E' successo a Mede, in provincia di Pavia, sabato sera. Tutto è iniziato quando il 55enne F.P.M. si è reso conto di essere rimasto chiuso fuori dalla propria abitazione, rientrando. Così ha telefonato ai vigili del fuoco per chiedere aiuto. Questi lo hanno assistito e gli hanno aperto un varco, ma poi hanno notato che il 55enne iniziava ad agitarsi parecchioo e a compiere strani movimenti, come preoccupandosi che la squadra di pompieri non vedesse all'interno dell'appartamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I vigili del fuoco hanno quindi deciso di avvertire i carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno iniziato a perquisire l'alloggio, trovando le piante all'interno di una delle camere da letto, allestita per la coltivazione. La quantità di marijuana trovata è molto superiore a quella consentita per il consumo personale e quindi le piante sono state sequestrate. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo mentre i carabinieri hanno avviato le indagini sull'eventuale "giro" di spaccio.