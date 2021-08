Ferito a un braccio: ragazzo grave in ospedale

Un ragazzo si 23 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Città Studi dopo che era rimasto gravemente ferito a un braccio. È successo in zona Casoretto a Milano nel pomeriggio di giovedì 12 agosto.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 15:00, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della questura, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo quanto trapelato sembra che il 23enne si sia auto inferto la ferita.

Il giovane, soccorso dai soccorritori, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Città Studi, secondo quanto appreso da MilanoToday non sarebbe in pericolo di vita.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.