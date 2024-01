Schianto nella notte tra un'auto e una moto: due ragazzi in ospedale

Incidente stradale, a Milano, nella notte di sabato 13 gennaio. Lo schianto è avvenuto in piazza Durante intorno alle due meno un quarto, e ha coinvolto un'auto e una moto. Due i feriti: un ragazzo e una ragazza sulla trentina d'anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica, allertate in codice rosso. Poi le condizioni dei giovani sono apparse meno gravi, e i due sono stati portati al pronto soccorso, al San Raffaele e al Policlinico, in codice giallo. Gli agenti di polizia locale sono arrivati sul posto per i rilievi dell'incidente.