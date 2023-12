Milano, donna trovata in strada sanguinante e ferita: "È stato il mio compagno"

L'avrebbe aggredita a pugni e coltellate. L'avrebbe picchiata e ferita al termine di una lite. Fino a quando lei, fortunatamente, è riuscita a scappare e chiedere aiuto. Una donna di 40 anni, milanese, è stata soccorsa giovedì mattina dai carabinieri in via Santa Rita da Cascia, dopo che lei stessa - sotto shock e con una ferita sanguinante alla testa - ha fermato una pattuglia della stazione Barona che passava di lì per caso.

I militari l'hanno immediatamente aiutata e un'ambulanza del 118 l'ha poi accompagnata al pronto soccorso del San Carlo, dove si trova tutt'ora sotto osservazione con dolori alla testa, al petto e problemi respiratori. È stata la stessa vittima a dire ai carabinieri che a ridurla in quel modo era stato il compagno, un 46enne montenegrino. Appena gli uomini dell'Arma si sono presentati a casa sua, poco distante, lui ha cercato di scagliarsi anche contro di loro, tanto che è stato necessario utilizzare lo spray al peperoncino per bloccarlo.

L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, ma gli investigatori e il pm di turno stanno valutando se ipotizzare anche il reato di maltrattamenti in famiglia o di tentato omicidio per le ferite procurate alla donna, contro cui si è scagliato colpendola anche a coltellate. La 40enne ha raccontato di precedenti episodi violenti, che però non aveva mai denunciato.