Fa entrare l'amico senza biglietto in metrò, poi picchia l'addetto di Atm

Ha aiutato l'amico a oltrepassare i tornelli della metropolitana senza biglietto, poi ha colpito l'agente di stazione che li aveva bloccati entrambi. Alla fine è stato denunciato.

E' successo a Milano, nei pressi dell'entrata della linea 3 alla stazione di Duomo, alle quattro e venti di venerdì pomeriggio. Protagonisti due ragazzi egiziani di 18 e 22 anni. Il più grande dei due ha attraversato il tornello 'strisciando' il proprio abbonamento, ma dietro di lui si è infilato repentinamente anche l'amico più giovane, per passsare senza obliterare un titolo di viaggio. L'addetto li ha visti e bloccati. Ne è nato un battibecco fra i tre.

Ad un certo punto, il 22enne è passato dalle parole ai 'fatti' e ha schiaffeggiato il dipendente di Atm, portato poi in codice verde al Fatebenefratelli dai sanitari del 118: ne avrà per sette giorni. Sul posto è arrivata anche la polmetro, che ha denunciato il 22enne per lesioni e minacce a pubblico ufficiale.