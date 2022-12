Calci e pugni dopo la lite in discoteca: denunciato l'aggressore

Prima il battibecco all'interno di una discoteca di via di Tocqueville, zona corso Como. Poi l'aggressione fisica, all'esterno. Il responsabile è stato identificato e denunciato dai carabinieri. E' successo dopo le due di sabato notte. Protagonista un ragazzo di 20 anni con precedenti di polizia.

Il giovane, dopo la lite verbale con un coetaneo, gli ha sferrato un calcio e un pugno. L'altro 20enne, la vittima, ha riportato una ferita lacerocontusa al volto ed è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo. E' ancora ricoverato per le cure del caso. Una sua amica, che ha 24 anni, è stata a sua volta colpita nel tentativo di placare il litigio: ha riportato una lieve contusione. I sanitari del 118 l'hanno accompagnata al Fatebenefratelli in codice verde.

Poco dopo i carabinieri della compagnia Duomo, di pattuglia nella zona di corso Como, hanno bloccato l'aggressore denunciandolo per lesioni personali.