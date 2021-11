Non fa salire il figlio sul bus, picchia l'autista e lo manda in ospedale

Il figlio aveva il biglietto del bus illeggibile, per cui l'autista si era rifiutato di farlo salire a bordo. Per tutta risposta, il padre ha aggredito l'autista, picchiandolo con violenza. C'è voluto l'intervento dei carabinieri per riportare la calma.

E' successo a San Giorgio di Lomellina, un centro del Pavese, venerdì 26 novembre. Protagonista un uomo italiano di quarantotto anni del posto, risultato pregiudicato. Secondo quanto emerso, l'autista dell'autobus aveva bloccato il figlio dell'uomo perché il biglietto in suo possesso risultava illeggibile. L'uomo, per tutta risposta, s'è scagliato contro l'autista.

La vittima ha riportato una ferita lacero contusa al labbro e dolori al braccio sinistro: è stata portata dal personale del 118 al pronto soccorso del Beato Matteo di Vigevano. I carabinieri del radiomobile si sono invece occupati del quarantottenne, denunciandolo.