Scaglia la tv addosso a un medico e tira pugni in testa a un carabiniere

Il personale del 118 si era recato in casa sua, in via Pasubio a Cesano Boscone (hinterland sud-ovest di Milano), per un intervento a domicilio, ma lui ha cercato di opporsi alle cure in tutti i modi e, improvvisamente, si è scagliato contro il medico, lanciandogli un televisore.

È successo sabato pomeriggio. Protagonista un uomo italiano di 40 anni. Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di Buccinasco e del radiomobile, chiamati dal personale sanitario. L'uomo si è scagliato anche contro un militare, colpendolo con pugni alla testa. Subito dopo un altro militare lo ha bloccato utilizzando il taser in dotazione, attingendolo alla gamba sinistra.

A quel punto l'uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Visitato dai sanitari presenti, non aveva riportato ferite. Il militare aggredito, invece, è stato portato al pronto soccorso del San Carlo in codice giallo. Domenica mattina era ancora lì per accertamenti.