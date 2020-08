I carabinieri cercano di controllarlo, lui li prende a calci e pugni e li manda in ospedale

È bastato un semplice controllo per scatenare la sua furia. Un uomo di 43 anni, un cittadino italiano disoccupato e con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Cornaredo con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A finire nel suo mirino sono stati due militari che hanno cercato di fermarlo in via Repubblica per una normalissima identificazione. Alla vista delle divise, il 43enne ha cercato di scappare a piedi e, una volta raggiunto, ha colpito i carabinieri con diversi calci e pugni per trovare un'altra via di fuga.

Nonostante la violenta colluttazione, i militari sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo per poi accompagnarlo nelle camere di sicurezza, dove è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima. Il pomeriggio dei due carabinieri è invece finito all'ospedale di Rho, dove i medici hanno diagnosticato una prognosi di sette giorni per entrambi.