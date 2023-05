Ubriaco semina il panico al bar e aggredisce cliente e cassiera: arrestato

Ha infastidito i clienti del bar e ha aggredito uno dei clienti per poi tentare di colpire con una testata anche una cassiera intervenuta per fermarlo. E all'arrivo dei carabinieri, si è scagliato anche contro di loro, finendo così in manette.

Un ragazzo di 19 anni, cittadino di origine sudamericana con qualche precedente alle spalle, residente a Milano, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Monza con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti mercoledì, intorno all'ora di pranzo, quando il 19enne ha seminato il panico tra i clienti e i presenti nell'area ristorazione del centro commerciale Rondo dei Pini in quel momento abbastanza affollata per via dell'ora.

Qui, già visibilmente ubriaco, avrebbe iniziato a importunare i presenti fino ad aggredire un cliente, colpendolo a una mano, e una addetta. Immediatamente è scattata la chiamata al 112 che ha fatto accorrere sul posto i militari che hanno raggiunto il 19enne, fermandolo. Anche davanti ai militari avrebbe tenuto un atteggiamento aggressivo. Ed è scattato l'arresto.