Calci e pugni alla compagna mentre ha in braccio il figlio di 3 mesi, arrestato

Durante una banale lite, non ha esitato a riempire la sua compagna di calci e pugni, anche in testa, mentre lei teneva in braccio il figlio della coppia, di appena tre mesi. Ad un certo punto la donna è riuscita a rifugiarsi nel bagno dell'appartamento, da dove ha chiamato il numero di emergenza 112.

E' successo a Milano, in via Lomellina, nella serata di venerdì 30 settembre. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, insieme ai sanitari del 118. I militari hanno sorpreso ancora in casa l'uomo, un 40enne incensurato di nazionalità italiana, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. La vittima, una marocchina di 35 anni, è stata trasportata in codice giallo al Niguarda, dove i medici le hanno diagnosticato un trauma commotivo e l'hanno tenuta in osservazione nell'ospedale, insieme al figlio, rimasto fortunatamente illeso.

La donna ha poi riferito ai carabinieri altri episodi di violenza mai denunciati per paura di ripercussioni.