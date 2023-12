Maltratta più volte la compagna: i carabinieri lo "cacciano" di casa

Ha maltrattato più volte la sua ex compagna, una ragazza di 21 anni. I carabinieri di San Giuliano Milanese sono intervenuti, nel pomeriggio di Natale, per notificargli un'ordinanza di protezione contro gli abusi in famiglia. Lui è un salvadoregno di 29 anni, pregiudicato per reati contro la persona.

I carabinieri lo hanno costretto ad allontanarsi dall'abitazione che condivideva con la giovane e gli hanno notificato il divieto di avvicinamento all'ex compagna.