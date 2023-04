Ubriaco aggredisce dipendente di Atm in metro

Costretto a scendere dal treno della metropolitana a Cairoli perché, per lo sciopero, la M1 non proseguiva oltre, ha spintonato un dipendente dell'Atm che gli stava spiegando la situazione ed è finito con una multa e un ordine di allontanamento dopo l'intervento della polizia. È successo nella serata di venerdì 31 marzo, tra le dieci e venti e le undici meno un quarto.

Tutto è iniziato quando il treno (in direzione Sesto) si è fermato alla stazione di Cairoli. In quel momento era in corso lo sciopero del personale Atm e dunque la linea era limitata proprio fino a Cairoli, come recitava l'avviso vocale diramato a bordo treno. Ma questo non è bastato: l'uomo (un ecuardoregno di 36 anni in evidente stato di ubriachezza) ha dato in escandescenze sulla banchina. Il dipendente di Atm (che ha 33 anni) ha cercato di portarlo a miti consigli ed è stato strattonato e spintonato.

A quel punto, dalla centrale operativa di Atm è partita la richiesta di aiuto. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, che ha medicato il dipendente dell'azienda dei trasporti senza portarlo al pronto soccorso, e poi una pattuglia della Polmetro. Gli agenti hanno multato l'ecuadoregno per ubriachezza, infliggendogli l'ordine di allontanamento dalla fermata del metrò di Cairoli fino alle 23 di domenica 2 aprile.