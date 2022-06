L'incubo di una donna: perseguitata per mesi dal suo ex e pestata fuori da un locale

Per mesi avrebbe perseguitato la sua vittima. L'avrebbe terrorizzata, spaventata, costretta a vivere nel terrore. Poi, al termine di un'escalation sempre più violenta, l'avrebbe massacrata di botte in strada, su un marciapiede. Un uomo di 37 anni, un cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano con le accuse di atti persecutori e lesioni personali gravi.

A finire nel mirino dello stalker, stando a quanto ricostruito dalle indagini della squadra mobile, guidata da Marco Calì, sarebbe stata la sua ex compagna. Oltre alle minacce, allo stalking, agli appostamenti, in un'occasione il 37enne avrebbe picchiato la vittima fuori da un locale, tanto che la donna era finita in ospedale con una prognosi di 30 giorni.

A incastrare l'uomo per quell'aggressione sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto, che hanno permesso agli agenti di identificarlo. A quel punto i poliziotti hanno messo insieme le altre tessere del puzzle e sono riusciti a incastrare lo stalker, che ora si trova in carcere.