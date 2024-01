"Dammi i soldi": uomo picchia la ex moglie e la figlioletta di 7 anni

La violenza dopo il no. Un uomo di 48 anni è stato arrestato domenica sera a Milano dopo aver picchiato la ex moglie, una 47enne, e la figlioletta di 7 anni. L'aggressione è avvenuta fuori da un centro massaggi in zona via San Mamete, dove il 48enne avrebbe bloccato la donna - che lavora lì - e la piccola iniziando a chiedere alla ex compagna dei soldi per comprare da bere.

Completamente fuori di sé, dopo il rifiuto della vittima l'uomo ha iniziato a colpire lei e la bimba. Fortunatamente i carabinieri del Radiomobile sono riusciti a bloccarlo, dichiarandolo poi in arresto per lesioni, estorsione, resistenza a pubblico ufficiale - ha cercato di aggredire anche loro - e maltrattamenti in famiglia, perché pare che quella non fosse la prima volta che si scagliasse contro la ex.

La donna e la piccola, soccorse dal 118, sono poi state accompagnate al pronto soccorso del Niguarda, da dove sono state dimesse con una prognosi di sette giorni.