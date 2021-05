L'uomo che pesta la ex compagna, le ruba l'auto e preleva col suo bancomat

L'ha picchiata, come già aveva fatto in passato. Poi, non contento, ha preso la sua auto e i suoi soldi. Un uomo di 38 anni, cittadino italiano, è stato arrestato martedì sera a Melzo dai carabinieri con le accuse di rapina e indebito utilizzo di carte di credito dopo aver aggredito e derubato la sua ex compagna, una donna di 39 anni.

A dare l'allarme ai militari, verso le 21, è stata proprio la vittima, che ha telefonato al 112 in lacrime dicendo che il suo ex fidanzato l'aveva malmenata con calci e pugni e che si era rifugiata in strada. I carabinieri, subito intervenuti, l'hanno rintracciata nei pressi della stazione, visibilmente ferita.

La donna ha anche spiegato che il 38enne le aveva rubato l'auto, con all'interno la sua borsa e i suoi effetti personali, e i militari si sono subito messi sulle sue tracce. La caccia all'uomo ha dato i suoi frutti poco dopo, quando l'aggressore è stato rintracciato - ancora alla guida della vettura - nei pressi di casa sua. I carabinieri hanno accertato che aveva anche prelevato 100 euro con il bancomat della vittima e lo hanno dichiarato in arresto.

La 39enne è stata invece accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Melzo, da dove è poi stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Ascoltata dai militari, ha spiegato che già in passato l'ex compagno l'aveva picchiata ma lei non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo.