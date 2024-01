Ragazzina di 16 anni picchiata dal compagno davanti al figlio: nel telefono le foto delle ferite

Schiaffi e minacce. Botte anche davanti al bimbo. Un uomo di 25 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna, una 16enne italiana con cui è fidanzato dall'agosto del 2022 e da cui quattro mesi fa ha avuto un figlio.

A chiedere aiuto ai carabinieri è stata lei stessa, che dopo l'ennesima litigata in casa - la coppia vive in zona Corvetto - ha dato l'allarme alle forze dell'ordine. Quando i militari sono arrivati, la giovanissima ha spiegato che dopo una discussione lui l'aveva strattonata e colpita con violenza, nonostante in casa ci fosse il bambino.

La vittima, che mai aveva denunciato l'uomo, ha poi mostrato alcune vecchie fotografie con le ferite causate dalle botte del compagno e delle chat con esplicite minacce di morte. A quel punto il 25enne è stato portato via dai carabinieri e arrestato.