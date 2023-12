La ragazzina aggredita nel Carrefour dal fidanzato: trovata con ferite al collo e volto tumefatto

I poliziotti che l'hanno salvata l'hanno trovata in strada con il volto tumefatto e degli evidenti lividi sul collo. I segni di un'aggressione, l'ennesima. Il risultato delle botte del suo fidanzato, che mai aveva denunciato spaventata dalla sua violenza e dalla sua furia. Almeno fino a martedì pomeriggio, quando lei ha trovato il coraggio di raccontare l'orrore subito nell'ultimo mese, tra pestaggi e aggressioni, e lui è stato arrestato.

In manette, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e rapina, è finito un 23enne marocchino. Vittima la sua compagna, una connazionale che ha compiuto 18 anni soltanto ad agosto scorso. L'allarme è scattato poco dopo le 16.30 dal Carrefour di via Lorenteggio. I dipendenti del supermercato, stando a quanto appreso, hanno contattato le forze dell'ordine dopo aver visto i due che litigavano e lui che colpiva lei con uno schiaffo al volto.

Quando i poliziotti sono arrivati, però, la coppia si era già allontanata. Ma pochi attimi dopo è arrivata una seconda richiesta d'aiuto, questa volta direttamente dalla vittima, che con la scusa di andare in bagno si era rifugiata in un bar di via delle Forze Armate per sfuggire al suo compagno. Appena i due sono usciti dal locale, gli agenti li hanno rintracciati e bloccati. Lei, con delle evidenti ferite, è stata soccorsa e poi trasportata al San Carlo, da dove è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni per trauma cranico, shock ed ecchimosi dovute a un tentativo di strangolamento.

È stata proprio la 18enne poi a raccontare che il 4 e il 15 dicembre scorsi il copione si era ripetuto praticamente identico, ma senza che lei si rivolgesse mai alla polizia, terrorizzata dalle minacce del 23enne. L'uomo risponde anche dell'accusa di rapina perché all'interno del Carrefour, dopo aver colpito la giovane, le ha portato via anche 200 euro in contanti che lei aveva in uno zaino.