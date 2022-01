Non vuole andare a casa del fidanzato: lui le spacca il naso a pugni (per strada)

L'ha picchiata per un rifiuto. Le ha spaccato il naso, letteralmente, per un no. Un uomo di 32 anni, un cittadino peruviano con precedenti, è stato arrestato domenica mattina a Milano con l'accusa di lesioni aggravate dopo aver pestato a sangue la fidanzata, una coetanea anche lei peruviana.

L'allarme è scattato verso le 8.30, quando alcuni testimoni hanno segnalato una lite in strada, in piazza Aspromonte, tra due persone. Al loro arrivo, gli agenti delle volanti hanno trovato la 32enne sotto shock e con delle vistose ferite al volto. Ascoltata dai poliziotti, lei stessa ha spiegato di aver trascorso la serata, e la nottata, con l'uomo, con cui da qualche anno ha una relazione sentimentale. In mattinata, stando alla ricostruzione della polizia, lui le avrebbe chiesto di seguirlo a casa sua e quando lei avrebbe detto di no sarebbe esplosa la violenza.

La vittima - che è finita al Policlinico con una prognosi di 30 giorni per la frattura delle osse nasali - ha poi confessato che in passato c'erano già stati altri episodi simili, che però non aveva mai denunciato. Per l'uomo sono così scattate le manette.