"Impazzisce" perché i figli lo disturbano mentre guarda la tv e picchia tutti

È 'impazzito' improvvisamente perché non sopportava più i figli che non gli facevano vedere la televisione. I suoi bambini volevano giocare e quell’esuberanza infantile lo disturbava. Ha perso la testa. E così in Brianza un 50enne italiano, padre di due bimbi piccoli, ha perso il controllo e ha iniziato ad aggredirli prima rivolgendo loro frasi cariche di rabbia e poi scagliandoli contro alcuni pezzi di mobilio e oggetti.

L’episodio, riferito dal comando provinciale dei carabinieri dell’arma di Monza, è avvenuto in un comune alle porte del capoluogo brianzolo, di giorno. A intervenire per difendere i bambini è stata la madre che però è stata aggredita a sua volta, come riporta MonzaToday.

Le grida provenienti dall’abitazione e il rumore degli oggetti scagliati nella stanza ha attirato l’attenzione dei vicini che hanno dato l’allarme ai carabinieri. E nell’appartamento sono arrivati i carabinieri che hanno evitato che la situazione potesse degenerare.