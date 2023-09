Ragazzo prende a bastonate i genitori, poi fugge con due coltelli

Bastonate ai genitori, minacce ai carabinieri. Un ragazzo di 24 anni, un giovane italiano, è stato arrestato domenica mattina a Rho dopo aver picchiato la mamma e il padre e aggredito i militari che cercavano di bloccarlo.

L'allarme è scattato poco prima delle 11, quando i genitori - 48 anni lei, 55 anni lui - hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine raccontando che il figlio li aveva appena pestati con un bastone di legno e che era fuggito in strada con due coltelli. I carabinieri lo hanno rintracciato pochi minuti dopo, a poca distanza dall'abitazione di famiglia, ma il 24enne ha mostrato loro le lame - mimando il gesto del taglio della gola - e si è rifugiato nuovamente nell'appartamento, chiudendosi nella camera da letto.

Alla fine, anche grazie all'intervento di altre due pattuglie, i militari sono riusciti a bloccarlo, sequestrandogli i coltelli e due bastoni. Nella sua stanza sono poi stati scoperti anche 48 grammi di hashish e 32 di marijuana, motivo per cui il ragazzo è stato arrestato con le accuse di lesioni personali, porto d'armi, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I genitori del giovane - già in passato aggrediti dal figlio - sono finiti entrambi in ospedale a Rho: fortunatamente i due sono stati dimessi con pochi giorni di prognosi.