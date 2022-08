"Dammi i soldi": poi distrugge casa e pesta a sangue i genitori

Ha fatto irruzione a casa loro, li ha picchiati e poi si è ferito da solo. Un uomo di 29 anni, un cittadino marocchino residente a Milano, è stato arrestato martedì a Chignolo Po, nel Pavese, al termine di un folle raid a casa dei suoi genitori, che vivono in Paese.

Il 29enne, che ha certificati problemi psichiatrici, si è presentato a casa dei suoi pretendendo del denaro e spintonando il padre dopo il suo rifiuto. Su tutte le furie, ha poi devastato mobili e suppellettili e ha preso a pugni la mamma, minacciandola di morte con un coltello da cucina. Quindi, con la stessa arma, si è ferito accoltellandosi all'interno della gamba sinistra.

Soltanto l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio, con i militari che sono riusciti a riportare l'uomo alla calma. Il 29enne è poi stato trasportato in ospedale a Lodi e una volta dimesso è stato dichiarato in arresto con le accuse di violazione di domicilio, minaccia aggravata e lesioni personali. I suoi genitori hanno riportati ferite guaribili in 10 e 3 giorni.