Niente soldi per la droga: picchia i genitori e il fratello e distrugge l'auto di famiglia

Ha picchiato con violenza i genitori e il fratello perché si erano rifiutati di dargli una somma di denaro, danneggiando anche con una roncola diversi soprammobili e l'auto di famiglia. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato per maltrattamenti.

E' successo a Casorate Primo, tra Pavia e Milano, martedì 1 giugno. Protagonista un uomo di 34 anni, conosciuto come tossicodipendente e con alcuni precedenti di polizia. L'uomo, come aveva già fatto altre volte in passato, ha picchiato il padre di 65 anni, la madre di 60 e il fratello di 33. Tutti finiti al pronto soccorso e dimessi, rispettivamente, con prognosi di cinque giorni per escoriazioni al dorsi, di sette giorni per un forte stato d'ansia e di sette giorni per una contusione al torace.

I carabinieri lo hanno arrestato e portato nel carcere di Pavia, dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria.