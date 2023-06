La mamma non gli dà i soldi per la cocaina: lui la picchia

L'ha picchiata e minacciata. Non si è fermato neanche davanti ai carabinieri. Un uomo di 38 anni, un italiano con problemi di tossicodipendenza, è stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nei confronti di sua madre, una 62enne.

È stata la stessa vittima sabato sera a dare l'allarme alle forze dell'ordine, raccontando che suo figlio la stava picchiando dopo che lei si era rifiutata di dargli i soldi per la droga. Quando i militari sono arrivati sul posto - un appartamento ad Abbiategrasso -, il 38enne ha continuato con le minacce, tanto che è stato bloccato e accompagnato in caserma.

La vittima e il marito hanno poi raccontato ai carabinieri che le condotte violente andavano avanti da tempo, motivo per cui lo avevano già denunciato. La donna è finita in ospedale per alcune ferite al volto, mentre l'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Pavia in attesa della convalida dell'arresto.