La mamma lo sveglia perché deve andare al lavoro: lui (33 anni) la aggredisce

Insulti, minacce, soprammobili distrutti. Tutto per una sveglia. Un uomo di 33 anni è stato arrestato la settimana scorsa a Vimercate, in Brianza, dopo aver aggredito sua madre e i carabinieri intervenuti in sua difesa.

Stando a quanto riferito dai militari, l'unica colpa della donna è stata cercare di svegliare il 33enne alle 5.30, ricordandogli che doveva andare al lavoro. Lui, però, per tutta risposta avrebbe iniziato a rompere alcuni oggetti in casa e urlare contro la vittima, tanto che la sorella 26enne ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine.

Quando i carabinieri sono arrivati, l'uomo si è scagliato contro di loro, che alla fine - non senza fatica - sono riusciti a bloccarlo. Arrestato, è accusato di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Giudicato per direttissima la mattina seguente, il 33enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma tutti i giorni.