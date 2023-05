S'innervosisce per l'attesa al pronto soccorso: inveisce contro i medici e picchia un'infermiera

Indispettito, a suo dire, per la lunga attesa al pronto soccorso, ha cominciato a minacciare i medici presenti e poi ha spintonato con violenza un'infermiera. I carabinieri, arrivati sul posto, lo hanno bloccato e arrestato.

È successo nel pomeriggio di martedì 16 maggio a Vigevano (Pavia), presso l'ospedale cittadino. Protagonista un 44enne di Torre Beretti e Castellaro, un paese di 500 abitanti diventato famoso, l'anno scorso, perché, grazie ai pannelli fotovoltaici installati nel centro sportivo, ha deciso di regalare a tutti i residenti l'energia elettrica.

L'uomo, pregiudicato, aveva accompagnato, martedì mattina, la sua compagna (54enne) al pronto soccorso vigevanese per dolori a una spalla. In seguito alla lunga attesa ha cominciato a minacciare i medici tentando anche di aggredirli. In loro difesa è intervenuta un'infermiera di 57 anni che, per tutta risposta, è stata colpita e spintonata dall'uomo. Caduta a terra, è stata medicata presso il pronto soccorso con prognosi di 41 giorni.

Intanto i carabinieri, avvertiti da qualcuno, si sono presentati sul posto e hanno arrestato il 44enne, disponendo per lui la detenzione ai domiciliari. A Pavia, poi, mercoledì mattina, si è svolta l'udienza per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto e lasciato l'uomo ai domiciliari.