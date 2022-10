La donna picchiata dal marito con una caffettiera davanti ai figli

Aggredita con una caffettiera e minacciata dal marito davanti ai figli di 12 e 13 anni, che hanno poi cercato di calmare l'uomo. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri la situazione non è degenerata e per l'aggressore sono scattate le manette.

Una storia di violenza domestica quella che arriva da Cornate d'Adda, in Brianza. Vittima una donna di 36 anni di origine marocchina. Come riferiscono i militari,, il compagno - un 37enne anche lui originario del Marocco -, completamente ubriaco, l'avrebbe ripetutamente colpita alla testa con una caffettiera piena di acqua. Al centro della lite il rifiuto della donna di consegnargli dei soldi.

Fortunatamente le richieste di aiuto della 36enne sono state sentite dal vicino di casa che è intervenuto ed è riuscito a bloccare l'uomo, permettendo alla vittima di fuggire. All'arrivo dei carabinieri il 37enne non si sarebbe comunque calmato, ma avrebbe minacciato di morte la moglie. La donna è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Vimercate, dove poi ha denunciato il compagno raccontando anche di episodi precedenti di violenza. Per lei una prognosi di 10 giorni.

Il 37enne è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di lesioni e maltrattamento in famiglia. Il giorno successivo si è svolto il processo al tribunale di Monza: il giudice ha convalidato l'arresto, con la misura cautelare in carcere.