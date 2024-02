Pesta la compagna e la minaccia con un coltello: l'inferno della donna durato 3 anni

Botte e violenze. Per anni. Un uomo di 44 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato martedì sera dai carabinieri a Cormano con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna, una ragazza di 28 anni, anche lei italiana.

Davanti ai militari, dopo un interminabile e doloroso silenzio, la vittima ha confessato che le vessazioni e le botte andavano avanti ormai da tre anni. La notte scorsa l'ultimo episodio, con il fidanzato che l'ha picchiata, minacciata di morte con un coltello in pugno e l'ha obbligata a restare nell'abitazione.

Il 44enne, sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri, è stato arrestato e portato in carcere. Nei suoi confronti è stata anche emessa una segnalazione in Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di 1,9 grammi di hashish. La 28enne, nonostante lo spavento e le botte, ha rifiutato il ricovero in ospedale.