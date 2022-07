Pesta la moglie in strada e la lascia svenuta a terra

L'ha lasciata a terra, svenuta e ferita. Dopo le botte, ha cercato di fuggire, ma inutilmente. Un uomo di 36 anni, cittadino ucraino, senza precedenti, è stato arrestato all'alba di lunedì a Cusano Milanino con le accuse di lesioni aggravate e maltrattamenti nei confronti di sua moglie, una 35enne connazionale.

L'allarme è scattato verso le 3, quando alcuni residenti hanno segnalato una violenta lite in via Matteotti. Al loro arrivo sul posto, i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni hanno trovato la vittima sull'asfalto, priva di sensi e con delle evidenti ferite al volto. Accanto a lei c'era proprio il 36enne, che alla vista dei militari è scappato a piedi, cercando di far perdere le proprie tracce.

La sua fuga, però, è durata pochissimo perché è stato raggiunto e bloccato. Dai successivi accertamenti è emerso che già in passato si erano registrati interventi delle forze dell'ordine per le violenze dell'uomo, adesso finito in manette. La 35enne è stata invece soccorsa da un'ambulanza del 118 e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano per essere medicata.