Picchia a sangue la compagna e la prende a sprangate (davanti alla figlia)

Prima la lite, poi le botte (fino a spaccarle lo sterno). Infine le manette. Un 34enne pakistano è stato arrestato dai carabinieri a Garbagnate Milanese nella serata di venerdì 5 gennaio dopo aver picchiato a sangue la compagna 39enne.

Tutto è successo in un appartamento di via dei Platani, al confine con Cesate. L'uomo, secondo quanto messo a verbale, si è presentato a casa della compagna completamente ubriaco, l'aggressione è scattata al culmine di una lite nata per motivi di gelosia. Il 34enne, davanti alla figlia della compagna, l'ha colpita ripetutamente alla coscia destra con un’asta metallica appendiabiti per poi sferrarle numerosi e ripetuti calci allo sterno, fino a procurarle delle fratture.

Nonostante l’intervento della figlia della vittima, che è riuscita momentaneamente ad interrompere le violenze, l’uomo non si è fermato: ha impugnato un grosso coltello e le ha minacciate. Successivamente ha colpito la 39enne con un cacciavite e dei frammenti di vetro di una finestra (che lui stesso aveva mandato in frantumi con un pugno). Per sfuggire alla sua furia le due donne si erano barricate in camera da letto. Da lì è partita la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno arrestato e trasportato a San Vittore, la donna è stata accompagnata al pronto soccorso di Garbagnate.

La 39enne ha poi raccontato ai carabinieri di aver subito ripetute violenze fisiche e vessazioni negli ultimi tre mesi. Tutto senza mai sporgere denuncia.